***JCRAV* *EKOFA* *IAZ* *SEKFK* *AKSFA* *LIDER* *SMRFA* *TRMNK* *ERGLI* *VAKFN* *SMRVA* *DEVIR* *ARNFK* *STK* *BRKVY* *MPARK* *ZOREN*** JCR AVRASYA









***JCRAV******EKOFA******IAZ******SEKFK******AKSFA******LIDER******SMRFA******TRMNK******ERGLI******VAKFN******SMRVA******DEVIR******ARNFK******STK******BRKVY******MPARK******ZOREN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [BRKVY, IAZ, ZOREN, STK, TRMNK, MPARK, SMRVA, LIDER, ARNFK, VAKFN, SEKFK, ERGLI, AKSFA, SMRFA, EKOFA, DEVIR]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNicel değerlendirme kapsamında, sermaye ve ticaretin kontrol seviyesi, Dünya ekonomileriyle bütünleşme, hukukun üstünlüğü, fiyat kontrolü ve istikrar faktörlerinin entegre olarak Türkiye ekonomisi için belirlediği transfer ve parasal konvertibilite risklerinin (T&C riskleri) makro düzeyde toplam risk kümesi içerisinde yer alan fonksiyonel risk elemanlarının birbirlerine karşı ulaşmış olduğu yeni ve güncel bileşimlerinin ve ilişkili düzenlemelerin, firma bazında, ulusal ve global derecelendirme notları arasında istatistiki olarak yarattığı uyum, eşleştirme ve bağlantılar, JCR Eurasia Rating tarafından metodolojik olarak gözden geçirilmiş ve aşağıdaki firma ve kuruluşların Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştir.Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799923BIST