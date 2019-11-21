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***JCRAV* *EKOFA* *IAZ* *SEKFK* *AKSFA* *LIDER* *SMRFA* *TRMNK* *ERGLI* *VAKFN* *SMRVA* *DEVIR* *ARNFK* *STK* *BRKVY* *MPARK* *ZOREN*** JCR AVRASYA

21.11.2019 15:00
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV******EKOFA******IAZ******SEKFK******AKSFA******LIDER******SMRFA******TRMNK******ERGLI******VAKFN******SMRVA******DEVIR******ARNFK******STK******BRKVY******MPARK******ZOREN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [BRKVY, IAZ, ZOREN, STK, TRMNK, MPARK, SMRVA, LIDER, ARNFK, VAKFN, SEKFK, ERGLI, AKSFA, SMRFA, EKOFA, DEVIR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    
Nicel değerlendirme kapsamında, sermaye ve ticaretin kontrol seviyesi, Dünya ekonomileriyle bütünleşme, hukukun üstünlüğü, fiyat kontrolü ve istikrar faktörlerinin entegre olarak Türkiye ekonomisi için belirlediği transfer ve parasal konvertibilite risklerinin (T&C riskleri)  makro düzeyde toplam risk kümesi içerisinde yer alan fonksiyonel risk elemanlarının birbirlerine karşı ulaşmış olduğu yeni ve güncel bileşimlerinin ve ilişkili düzenlemelerin, firma bazında, ulusal ve global derecelendirme notları arasında istatistiki olarak yarattığı uyum, eşleştirme ve bağlantılar, JCR Eurasia Rating tarafından metodolojik olarak gözden geçirilmiş ve aşağıdaki firma ve kuruluşların Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştir.Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799923


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