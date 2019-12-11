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***JCRAV* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

11.12.2019 09:27
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [GARAN]
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/07/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/07/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/12/2019
Açıklama

JCR Eurasia Rating
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu' nu 9,73' e Yükseltmiş, Görünümünü ise "Pozitif" olarak belirlemiştir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802955


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SUMAS 11,11 22.942 % 10,00  
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Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
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