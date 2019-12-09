***JCRAV* *KORTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









R Eurasia Rating,periyodik gözden geçirme sürecinde, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarını ‘A (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' seviyesine yükseltip notlara ilişkin görünümleri ‘Durağan' olarak belirledi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802514BIST