***JCRAV* *SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SARTN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının derecelendirilmesi sürecinde,Firmanın Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A- (Trk)' den ‘A (Trk)' ye yükseltti, Uluslararası Yabancı Para Notunu ise ‘BBB-' seviyesinde teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796858BIST