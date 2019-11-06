***JCRAV* *SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.11.2019 11:14
***JCRAV******SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının derecelendirilmesi sürecinde,Firmanın Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A- (Trk)' den ‘A (Trk)' ye yükseltti, Uluslararası Yabancı Para Notunu ise ‘BBB-' seviyesinde teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796858
BIST
11:58100.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -49,84
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
11:585,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
11:586,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
11:58274,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,35
|Açılış
|: 274,83
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,30
|21.738.861
|% 14,74
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.604.415
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,34
|222.913.616
|% 9,35
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|DENIZ
|21,10
|1.501.387
|% -6,22
|
|AFYON
|4,35
|12.934.879
|% -5,84
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|ATAGY
|4,11
|52.213
|% -4,42
|
|THYAO
|11,99
|456.207.283
|% 1,10
|
|BJKAS
|2,34
|222.913.616
|% 9,35
|
|ASELS
|18,54
|183.992.175
|% -1,85
|
|GSRAY
|1,79
|144.497.612
|% 4,07
|
|TTKOM
|6,42
|109.239.492
|% 2,72
|
|BJKAS
|2,34
|222.913.616
|% 9,35
|
|GSRAY
|1,79
|144.497.612
|% 4,07
|
|THYAO
|11,99
|456.207.283
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,27
|82.370.237
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.604.415
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3937
|7,4307
|% 0,07
|
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5290
|1,5366
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,87
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|-0,55
|