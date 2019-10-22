***JCRAV* *SMRVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SMRVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SMRVA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve ‘Tahvil İhracı Nakit Akımlarının' periyodik gözden geçirme sürecinde Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A- (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirledi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794235BIST