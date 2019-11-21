***JCRAV* *TAMFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.11.2019 15:21
***JCRAV******TAMFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TAMFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nicel değerlendirme kapsamında, sermaye ve ticaretin kontrol seviyesi, Dünya ekonomileriyle bütünleşme, hukukun üstünlüğü, fiyat kontrolü ve istikrar faktörlerinin entegre olarak Türkiye ekonomisi için belirlediği transfer ve parasal konvertibilite risklerinin (T&C riskleri) makro düzeyde toplam risk kümesi içerisinde yer alan fonksiyonel risk elemanlarının birbirlerine karşı ulaşmış olduğu yeni ve güncel bileşimlerinin ve ilişkili düzenlemelerin, firma bazında, ulusal ve global derecelendirme notları arasında istatistiki olarak yarattığı uyum, eşleştirme ve bağlantılar, JCR Eurasia Rating tarafından metodolojik olarak gözden geçirilmiş ve aşağıdaki firma ve kuruluşların Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştir. Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799928
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
18:056,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
18:05269,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3432
|7,3800
|% 0,05
|
|Frank
|5,7244
|5,7589
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5160
|1,5236
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-4,66
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,96
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59RYGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 268 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -290, 83 kaybederek (% -0.22 ) 131, 461
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OLMIP, QNBFB
-
17:55XU100
Endeks 106, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 7, 037.00 milyon TL de
-
17:53BAGFS
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 025 adet işlem