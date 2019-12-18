***JCRAV* *TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [TRMNK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,periyodik gözden geçirme sürecinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nın Nakit Akımları'nınUzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı ‘A-(Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804057BIST