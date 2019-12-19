***JCRAV* *VESTL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.12.2019 16:27
***JCRAV******VESTL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [VESTL]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolide yapısını Değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' olarak Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise ‘BBB-' olarak belirledi.Notlara ilişkin görünümleri ise sırasıyla ‘Stabil' ve "Negatif" olarak belirledi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804358
BIST
17:12110.837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 262,52
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:125,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0147
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:126,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:12281,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,66
|Açılış
|: 281,92
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|OYLUM
|5,29
|12.496.819
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,01
|17.678.069
|% 14,86
|
|EUKYO
|2,09
|7.022.813
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.844.872
|% -7,89
|
|MAALT
|56,10
|1.703.783
|% -6,50
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|GUSGR
|2,37
|116.076.929
|% -5,95
|
|THYAO
|13,77
|638.486.140
|% 0,22
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|VESTL
|13,28
|295.114.700
|% 2,63
|
|ASELS
|19,26
|227.886.418
|% 0,21
|
|SISE
|5,16
|222.045.859
|% 0,98
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|140.480.376
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,55
|219.160.151
|% 2,41
|
|ODAS
|2,21
|127.913.726
|% -2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7310
|7,7698
|% -0,01
|
|Frank
|6,0382
|6,0746
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5786
|1,5865
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,43
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.907
|11,64
|
|Yarım
|899
|922
|5,63
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,29
|66,29
|0,12
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Seans Raporu
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