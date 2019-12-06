***JCRAV* *ZOROE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.12.2019 16:56
***JCRAV******ZOROE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
periyodik gözden geçirme sürecinde Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Konsolide Yapısı'nın ve Planlanan Tahvil İhraçları'nın Nakit Akımları'nınUzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı ‘A-(Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' olarak, söz konusu notlara ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802328
BIST
17:01108.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 338,90
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:015,7654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:016,3848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:01271,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,93
|Açılış
|: 271,96
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,82
|99.724.904
|% 16,46
|
|DENCM
|8,02
|22.030.685
|% 16,40
|
|GLRYH
|2,20
|24.485.656
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,24
|27.206.031
|% 12,60
|
|BOSSA
|9,29
|35.357.526
|% 11,66
|
|SMART
|9,57
|11.988.817
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|64.206.256
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,36
|107.625.297
|% -16,96
|
|DERAS
|4,36
|89.015.910
|% -8,60
|
|LOGO
|54,80
|16.166.221
|% -7,90
|
|THYAO
|13,70
|711.376.059
|% -0,51
|
|ASELS
|19,52
|591.397.687
|% -0,81
|
|ISFIN
|3,02
|399.074.794
|% 5,23
|
|TTKOM
|7,30
|373.361.015
|% 2,53
|
|GARAN
|10,44
|360.094.031
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,49
|203.307.774
|% 0,68
|
|ISFIN
|3,02
|399.074.794
|% 5,23
|
|CEMAS
|1,40
|139.518.960
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,42
|192.795.446
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,47
|34.188.090
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5425
|7,5803
|% -0,02
|
|Frank
|5,7945
|5,8294
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|