***JCRAV* *ZOROE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******ZOROE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ZOROE]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,periyodik gözden geçirme sürecinde Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Konsolide Yapısı'nın ve Planlanan Tahvil İhraçları'nın Nakit Akımları'nınUzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı ‘A-(Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' olarak, söz konusu notlara ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802328BIST