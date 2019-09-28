KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.09.2019 18:48
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789125
BIST
11:15104.754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -278,67
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:155,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0406
|Açılış
|: 5,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:156,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:15266,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,85
|Açılış
|: 266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73