KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.10.2019 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789736
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,72
|Açılış
|: 275,73
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91