KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.10.2019 18:53
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790603
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71