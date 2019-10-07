KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.10.2019 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790604
BIST
13:26104.716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.252,85
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:265,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0451
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:266,3080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0508
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:26277,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,42
|Açılış
|: 277,13
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10