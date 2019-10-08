KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.10.2019 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791175
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0096
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8472
En Düşük
5,8182
18:056,3980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4225
En Düşük
6,3956
18:05279,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,16
|Açılış
|: 279,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
280,81
En Düşük
279,27