KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.10.2019 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791741
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8450
En Düşük
5,8186
18:056,3891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4108
En Düşük
6,3744
18:05282,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 282,93
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72