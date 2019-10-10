KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.10.2019 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791968
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
102.603
En Düşük
99.623
18:055,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8790
En Düşük
5,8662
18:056,4614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4700
En Düşük
6,4447
18:05283,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,63
|Açılış
|: 283,88
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
285,02
En Düşük
281,62