KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.10.2019 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792852
BIST
15:3194.815
En Yüksek
|Değişim
|: -4,25%
|| -4.212,62
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:315,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0500
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:316,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0538
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:31284,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,10
|Açılış
|: 284,76
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12