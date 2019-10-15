KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.10.2019 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793227
BIST
10:2694.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 833,92
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
10:265,8929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0340
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9342
En Düşük
5,8604
10:266,4993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0403
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5484
En Düşük
6,4753
10:26282,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,67
|Açılış
|: 282,87
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80