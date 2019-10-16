KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.10.2019 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793398
BIST
09:5593.515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -1.742,90
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
93.515
En Düşük
93.515
09:555,9108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9326
En Düşük
5,8955
09:556,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5515
En Düşük
6,5154
09:55281,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 281,77
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
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283,02
En Düşük
281,24