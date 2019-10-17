KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.10.2019 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793596
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,8890
En Düşük
5,8790
18:056,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5330
En Düşük
6,5147
18:05281,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,34
|Açılış
|: 281,85
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17