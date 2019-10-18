KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.10.2019 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793858
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0191
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8301
En Düşük
5,8045
18:056,4632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0251
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,4898
En Düşük
6,4600
18:05278,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,69
|Açılış
|: 278,78
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
278,70