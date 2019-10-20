KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.10.2019 12:17
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794003
BIST
13:5097.696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -718,87
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.537
13:505,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0327
|Açılış
|: 5,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8355
En Düşük
5,7811
13:506,5041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5231
En Düşük
6,4522
13:50279,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 279,05
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
279,75
En Düşük
277,29