KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.10.2019 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794451
BIST
09:55100.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 662,07
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
100.447
En Düşük
100.447
09:555,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7628
En Düşük
5,7300
09:556,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4244
En Düşük
6,3791
09:55275,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,81
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|7,28
|6.654
|% 19,93
|
|BOYP
|11,00
|18.535
|% 6,80
|
|IHEVA
|1,77
|994.253
|% 6,63
|
|MERIT
|12,70
|38
|% 5,75
|
|DOKTA
|38,50
|279.549
|% 5,48
|
|POLTK
|61,65
|28.421
|% -5,08
|
|GLBMD
|1,00
|8.000
|% -4,76
|
|ALBRK
|1,25
|1.080.441
|% -4,58
|
|BALAT
|0,31
|620
|% -3,13
|
|PRZMA
|3,81
|27
|% -3,05
|
|THYAO
|11,95
|12.060.944
|% 0,42
|
|GARAN
|9,68
|9.417.604
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,26
|7.167.995
|% 0,44
|
|HALKB
|5,57
|6.916.642
|% 1,64
|
|AKBNK
|7,26
|5.786.859
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,26
|7.167.995
|% 0,44
|
|SAFKR
|1,67
|3.615.185
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|2.287.512
|% 0,81
|
|ISFIN
|2,35
|3.346.447
|% 0,86
|
|HALKB
|5,57
|6.916.642
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4045
|7,4417
|% 0,28
|
|Frank
|5,7820
|5,8168
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|-0,65
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,19
|