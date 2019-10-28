KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.10.2019 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795085
BIST
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7580
|
5,7767
En Düşük
5,7580
18:056,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,4029
En Düşük
6,3789
18:05279,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 279,18
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
278,27
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,27
|
|Frank
|5,7652
|5,7999
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5325
|1,5402
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-0,28
|
|Altın Gr.
|279
|279
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.858
|1.869
|-15,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|7,44
|
|Yarım
|890
|913
|3,60
|
|Çeyrek
|447
|457
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,61
|61,61
|-0,41
|