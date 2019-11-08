KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.11.2019 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797403
BIST
11:40103.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -219,78
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:405,7560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:406,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:40272,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,99
|Açılış
|: 272,35
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,47
|1.870.528
|% 13,49
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,88
|253.092.131
|% 9,42
|
|IZMDC
|4,01
|15.217.044
|% 7,51
|
|GYHOL
|6,44
|1.570.647
|% 6,80
|
|VERUS
|15,65
|20.649.527
|% -11,98
|
|BRSAN
|8,71
|7.956.824
|% -8,80
|
|GEDZA
|5,40
|1.884.731
|% -8,78
|
|TIRE
|1,83
|22.354.980
|% -6,63
|
|CMENT
|12,55
|1.738.387
|% -4,64
|
|THYAO
|12,82
|878.378.203
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,88
|253.092.131
|% 9,42
|
|ASELS
|19,06
|242.895.428
|% 0,63
|
|GARAN
|9,80
|169.129.921
|% 0,31
|
|PETKM
|3,66
|152.871.206
|% -0,27
|
|THYAO
|12,82
|878.378.203
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,29
|123.117.641
|% -1,72
|
|ICBCT
|4,88
|253.092.131
|% 9,42
|
|PETKM
|3,66
|152.871.206
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,04
|34.501.672
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3543
|7,3912
|% 0,16
|
|Frank
|5,7565
|5,7912
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|3,63
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,71
|61,71
|-0,58
|