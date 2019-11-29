KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.11.2019 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800884
BIST
12:00107.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 105,68
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
12:005,7480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0125
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
12:006,3300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
12:00269,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,87
|Açılış
|: 269,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,20
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|6,18
|96.403.021
|% 13,19
|
|QNBFL
|62,40
|4.265.368
|% 12,43
|
|FLAP
|3,87
|46.001.523
|% 11,53
|
|DMSAS
|3,07
|29.661.243
|% 10,04
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|DERAS
|2,85
|12.583.646
|% -4,04
|
|CEOEM
|8,28
|2.384.623
|% -3,83
|
|MEPET
|1,88
|18.399.301
|% -3,59
|
|THYAO
|13,76
|473.292.863
|% -0,43
|
|GARAN
|10,16
|178.319.383
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,38
|144.540.477
|% 0,00
|
|EREGL
|7,97
|116.175.987
|% 1,27
|
|SISE
|5,04
|101.898.971
|% 1,00
|
|KRDMD
|2,38
|144.540.477
|% 0,00
|
|THYAO
|13,76
|473.292.863
|% -0,43
|
|ISFIN
|2,69
|85.918.056
|% 2,28
|
|TSKB
|1,04
|29.107.684
|% 1,96
|
|BJKAS
|2,64
|55.714.180
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% -0,23
|
|Frank
|5,7304
|5,7649
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5285
|1,5362
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,86
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,27
|
|Yarım
|860
|883
|-1,10
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,31
|