KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
04.12.2019 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801621
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
0
En Düşük
0
18:055,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7590
En Düşük
5,7410
18:056,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,3973
En Düşük
6,3837
18:05272,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,54
|Açılış
|: 272,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,11
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|11,66
|24.943.096
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,38
|58.844.342
|% 0,00
|
|DENCM
|6,89
|30.586.356
|% 0,00
|
|PGSUS
|72,70
|80.078.676
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,65
|319.792.027
|% 0,00
|
|ALCTL
|11,66
|24.943.096
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,38
|58.844.342
|% 0,00
|
|DENCM
|6,89
|30.586.356
|% 0,00
|
|PGSUS
|72,70
|80.078.676
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,65
|319.792.027
|% 0,00
|
|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,00
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 0,00
|
|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5434
|7,5813
|% -0,00
|
|Frank
|5,7957
|5,8306
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5288
|1,5364
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,68
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-0,16
|