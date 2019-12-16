KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.12.2019 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803518
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.910
En Düşük
110.018
18:055,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8140
|
5,8250
En Düşük
5,8018
18:056,4893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4830
|
6,4893
En Düşük
6,4603
18:05276,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 276,36
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
276,41
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7720
|7,8110
|% 0,50
|
|Frank
|5,8960
|5,9315
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5480
|1,5558
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,33
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.830
|1.847
|-2,00
|
|Tam
|1.816
|1.862
|-1,13
|
|Yarım
|878
|901
|-0,54
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,01
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|-0,19
|