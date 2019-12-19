KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.12.2019 07:11
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804256
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
0
En Düşük
0
18:055,9223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9327
En Düşük
5,9176
18:056,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,6067
En Düşük
6,5801
18:05281,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 281,35
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
281,75
En Düşük
280,91
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|SAMAT
|1,50
|4.969.639
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,17
|106.952.822
|% 0,00
|
|EUYO
|1,31
|3.967.448
|% 0,00
|
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|IPEKE
|6,60
|97.674.118
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% 0,00
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7674
|% -0,04
|
|Frank
|6,0225
|6,0588
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5752
|1,5831
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,59
|
|Altın Gr.
|281
|281
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,23
|66,23
|0,06
|