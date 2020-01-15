KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.01.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812634
BIST
10:45121.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 104,68
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
10:455,8552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8463
10:456,5205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5173
10:45292,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 292,81
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|5,36
|5.404.248
|% 12,13
|
|BNTAS
|3,68
|108.349.155
|% 10,51
|
|LIDFA
|4,50
|2.826.286
|% 10,29
|
|ORMA
|4,00
|8.420
|% 9,89
|
|UFUK
|3,26
|129.474
|% 9,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,10
|180.213
|% -6,63
|
|EGCEY
|0,50
|10.756
|% -5,66
|
|THYAO
|15,11
|378.111.487
|% 0,40
|
|PETKM
|4,03
|202.470.899
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,99
|181.065.370
|% -0,66
|
|BNTAS
|3,68
|108.349.155
|% 10,51
|
|PGSUS
|77,30
|106.855.664
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,99
|181.065.370
|% -0,66
|
|PETKM
|4,03
|202.470.899
|% 0,50
|
|ISGYO
|1,81
|70.352.203
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,65
|61.139.011
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,68
|108.349.155
|% 10,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6321
|7,6704
|% -0,03
|
|Frank
|6,0387
|6,0751
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5556
|1,5634
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,63
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|0,17
|