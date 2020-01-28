BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|VKING
|4,47
|3.482.326
|% 14,91
|GRNYO
|1,73
|31.564.456
|% 14,57
|KRSTL
|2,15
|110.213.528
|% 13,16
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7136
|7,7522
|% -0,31
|Frank
|6,0937
|6,1304
|% -0,23
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,69
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,22
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|Yarım
|964
|989
|9,46
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,03
|B. Petrol
|58,49
|58,49
|-0,09
Seans Raporu
- 11:17MPARK Yüzde 4.45 oranında artışla 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 337 adet işlem
- 11:16SNPAM Yüzde 7.91 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 772 adet işlem
- 11:14MEGAP Yüzde 6.30 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 875 adet işlem
- 11:14MEGAP Yüzde 6.30 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 875 adet işlem
- 11:13XU100 Endeks 120, 866 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 2, 153.00 milyon TL de