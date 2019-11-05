***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2019 20:33
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-88.625 -88.625 -88.625 -88.625
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.744.296 29.655.907 -31.400.203 -1.744.296 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.997.010 -1.997.010 -413.384 -413.384 -16.763.743 -16.763.743 -19.174.137 -1.802.717 -20.976.854
Dönem Karı (Zararı)
-16.763.743 -16.763.743 -16.763.743 -1.089.406 -17.853.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.997.010 -1.997.010 -413.384 -413.384 -2.410.394 -713.311 -3.123.705
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -6.920.847 -6.920.847 -432.562 -432.562 7.701.272 146.344.776 -16.763.743 129.581.033 188.248.896 -2.036.016 186.212.880
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 80.374.680 80.374.680 77.276.881 -863.132 76.413.749
Dönem Karı (Zararı)
80.374.680 80.374.680 80.374.680 -632.816 79.741.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -10.388.819 -10.388.819 -545.277 -545.277 11.664.000 210.623.764 80.374.680 290.998.444 350.048.348 -2.864.521 347.183.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.787.675 -130.527.376
Dönem Karı (Zararı)
79.741.864 -17.853.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
79.741.864 -17.853.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.911.266 36.269.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 21.113.266 21.218.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.863.363 464.568
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.863.363 464.568
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.197.673 6.988.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.601.861 3.602.333
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.425.749 2.804.590
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.170.063 581.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.548.146 12.333.851
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -4.864.365 -786.215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 20.649.455 7.074.506
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 2.314.895 8.831.099
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -2.551.839 -2.785.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.803.377 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.803.377 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 15.219.322 -4.578.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.227.127 -156.757
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.227.127 -156.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.496.520 -145.023.613
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.851.207 -91.555.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.124 -86.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.849.083 -91.468.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.378.445 -5.464.562
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 50
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.378.445 -5.464.612
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.245.157 -77.556.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.917.215 45.553.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.917.215 45.553.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.405.190 -16.000.523
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.170.424 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.575.614 -16.000.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.156.610 -126.606.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.779.434 -2.680.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -13.958.438 -1.773.330
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 368.937 533.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.563.943 -28.512.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.417.085 405.273
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.417.085 405.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.981.028 -28.918.222
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -12.314.841 -10.897.972
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -32.666.187 -18.020.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.646.048 159.665.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
326.437.080 349.251.067
Kredilerden Nakit Girişleri
326.437.080 349.251.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.498.172 -185.175.061
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.498.172 -185.175.061
Ödenen Faiz
-19.735.434 -5.196.619
Alınan Faiz
5.150.478 786.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.422.316 625.277
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-363.791 -1.126.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.786.107 -501.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 91.472.871 9.683.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.686.764 9.182.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.691.612 91.763.832
Ticari Alacaklar
7 263.433.011 241.984.321
Diğer Alacaklar
8 513.610 1.170.199
Türev Araçlar
12 3.803.377 0
Stoklar
9 270.458.694 277.567.214
Peşin Ödenmiş Giderler
10 39.363.997 30.227.795
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 13.519.646 2.227.003
Diğer Dönen Varlıklar
19 469.918 655.283
ARA TOPLAM
612.253.865 645.595.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
612.253.865 645.595.647
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 9.003 3.458
Maddi Duran Varlıklar
13 41.306.024 37.990.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 17.624.346 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.729.208 75.991.731
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 78.297.262 75.559.785
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.091.345 8.785.690
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.123.286 7.021.197
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.883.212 129.792.119
TOPLAM VARLIKLAR
766.137.077 775.387.766
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 161.569.853 87.724.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 73.320.532 210.223.335
Ticari Borçlar
7 54.036.247 99.798.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.261.453 9.387.582
Diğer Borçlar
8 1.761.590 8.248.654
Türev Araçlar
12 171.103 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 60.134.679 18.952.054
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 16.431.057 384.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.540.065 11.472.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.066.337 6.201.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.473.728 5.271.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.927.880 8.326.260
ARA TOPLAM
395.154.459 454.517.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.154.459 454.517.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 30.260.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.798.791 19.838.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 23.798.791 19.838.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.798.791 50.099.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
418.953.250 504.617.688
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
350.048.348 272.771.467
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.388.819 -7.424.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.388.819 -7.424.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-545.277 -411.802
Yabancı Para Çevrim Farkları
-545.277 -411.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 11.664.000 7.701.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
210.623.764 146.344.776
Net Dönem Karı veya Zararı
80.374.680 68.241.716
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.864.521 -2.001.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
347.183.827 270.770.078
TOPLAM KAYNAKLAR
766.137.077 775.387.766
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 550.841.461 507.580.993 156.828.549 197.227.689
Satışların Maliyeti
21 -384.762.457 -353.892.132 -106.768.788 -124.550.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
166.079.004 153.688.861 50.059.761 72.677.688
BRÜT KAR (ZARAR)
166.079.004 153.688.861 50.059.761 72.677.688
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.061.053 -7.366.036 -2.428.679 -2.131.586
Pazarlama Giderleri
22 -18.973.610 -19.413.979 -5.940.210 -6.008.574
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -21.947.930 -21.918.335 -8.010.453 -7.640.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.968.737 48.064.400 4.772.096 23.248.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.143.702 -55.092.729 -161.792 -30.950.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.921.446 97.962.182 38.290.723 49.195.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.233.073 180.039 568.383 80.985
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -5.946 -23.282 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
119.148.573 98.118.939 38.859.106 49.276.369
Finansman Gelirleri
26 23.374.970 12.509.860 10.452.005 7.970.665
Finansman Giderleri
26 -47.562.357 -133.060.873 -8.716.811 -86.418.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.961.186 -22.432.074 40.594.300 -29.171.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.219.322 4.578.925 -7.074.802 3.083.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -16.431.057 0 -5.893.373 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.211.735 4.578.925 -1.181.429 3.083.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.741.864 -17.853.149 33.519.498 -26.087.450
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.741.864 -17.853.149 33.519.498 -26.087.450
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-632.816 -1.089.406 -197.883 -368.094
Ana Ortaklık Payları
80.374.680 -16.763.743 33.717.381 -25.719.356
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,37800000 -0,28700000 0,57800000 -0,44100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.964.324 -1.997.010 -792.911 -904.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.800.415 -2.560.269 -1.016.552 -1.160.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
836.091 563.259 223.641 255.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
836.091 563.259 223.641 255.220
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-363.791 -1.126.695 96.221 -695.967
Yabancı Para Çevrim Farkları
-363.791 -1.126.695 96.221 -695.967
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.328.115 -3.123.705 -696.690 -1.600.841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.413.749 -20.976.854 32.822.808 -27.688.291
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-863.131 -1.802.716 -136.966 -808.711
Ana Ortaklık Payları
77.276.880 -19.174.138 32.959.774 -26.879.580
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796772
BIST