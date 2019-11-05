***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-88.625 -88.625 -88.625 -88.625Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.744.296 29.655.907 -31.400.203 -1.744.296 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.997.010 -1.997.010 -413.384 -413.384 -16.763.743 -16.763.743 -19.174.137 -1.802.717 -20.976.854Dönem Karı (Zararı)-16.763.743 -16.763.743 -16.763.743 -1.089.406 -17.853.149Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.997.010 -1.997.010 -413.384 -413.384 -2.410.394 -713.311 -3.123.705Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 58.320.000 -6.920.847 -6.920.847 -432.562 -432.562 7.701.272 146.344.776 -16.763.743 129.581.033 188.248.896 -2.036.016 186.212.880Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 80.374.680 80.374.680 77.276.881 -863.132 76.413.749Dönem Karı (Zararı)80.374.680 80.374.680 80.374.680 -632.816 79.741.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 58.320.000 -10.388.819 -10.388.819 -545.277 -545.277 11.664.000 210.623.764 80.374.680 290.998.444 350.048.348 -2.864.521 347.183.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.787.675 -130.527.376Dönem Karı (Zararı)79.741.864 -17.853.149Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)79.741.864 -17.853.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.911.266 36.269.974Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14 21.113.266 21.218.602Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.863.363 464.568Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.863.363 464.568Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.197.673 6.988.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.601.861 3.602.333Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.425.749 2.804.590Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.170.063 581.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.548.146 12.333.851Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -4.864.365 -786.215Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 20.649.455 7.074.506Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 2.314.895 8.831.099Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -2.551.839 -2.785.539Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.803.377 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -3.803.377 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 15.219.322 -4.578.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.227.127 -156.757Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.227.127 -156.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.496.520 -145.023.613Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.851.207 -91.555.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.124 -86.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.849.083 -91.468.816Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.378.445 -5.464.562İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 50İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.378.445 -5.464.612Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.245.157 -77.556.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.917.215 45.553.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-46.917.215 45.553.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.405.190 -16.000.523İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.170.424 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.575.614 -16.000.523Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları98.156.610 -126.606.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -2.779.434 -2.680.310Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -13.958.438 -1.773.330Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 368.937 533.052YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.563.943 -28.512.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.417.085 405.273Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.417.085 405.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.981.028 -28.918.222Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -12.314.841 -10.897.972Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -32.666.187 -18.020.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.646.048 159.665.602Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri326.437.080 349.251.067Kredilerden Nakit Girişleri326.437.080 349.251.067Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420.498.172 -185.175.061Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420.498.172 -185.175.061Ödenen Faiz-19.735.434 -5.196.619Alınan Faiz5.150.478 786.215YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.422.316 625.277Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-363.791 -1.126.695NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.786.107 -501.418DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 91.472.871 9.683.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 20.686.764 9.182.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 20.691.612 91.763.832Ticari Alacaklar7 263.433.011 241.984.321Diğer Alacaklar8 513.610 1.170.199Türev Araçlar12 3.803.377 0Stoklar9 270.458.694 277.567.214Peşin Ödenmiş Giderler10 39.363.997 30.227.795Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 13.519.646 2.227.003Diğer Dönen Varlıklar19 469.918 655.283ARA TOPLAM612.253.865 645.595.647TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR612.253.865 645.595.647DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 9.003 3.458Maddi Duran Varlıklar13 41.306.024 37.990.043Kullanım Hakkı Varlıkları13 17.624.346 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.729.208 75.991.731Şerefiye4 431.946 431.946Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 78.297.262 75.559.785Peşin Ödenmiş Giderler10 7.091.345 8.785.690Ertelenmiş Vergi Varlığı27 9.123.286 7.021.197TOPLAM DURAN VARLIKLAR153.883.212 129.792.119TOPLAM VARLIKLAR766.137.077 775.387.766KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 161.569.853 87.724.324Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 73.320.532 210.223.335Ticari Borçlar7 54.036.247 99.798.237Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.261.453 9.387.582Diğer Borçlar8 1.761.590 8.248.654Türev Araçlar12 171.103 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 60.134.679 18.952.054Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 16.431.057 384.529Kısa Vadeli Karşılıklar14.540.065 11.472.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.066.337 6.201.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.473.728 5.271.065Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.927.880 8.326.260ARA TOPLAM395.154.459 454.517.935TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER395.154.459 454.517.935UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 30.260.900Uzun Vadeli Karşılıklar23.798.791 19.838.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 23.798.791 19.838.853TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.798.791 50.099.753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER418.953.250 504.617.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar350.048.348 272.771.467Ödenmiş Sermaye20 58.320.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.388.819 -7.424.495Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.388.819 -7.424.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-545.277 -411.802Yabancı Para Çevrim Farkları-545.277 -411.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 11.664.000 7.701.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları210.623.764 146.344.776Net Dönem Karı veya Zararı80.374.680 68.241.716Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.864.521 -2.001.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR347.183.827 270.770.078TOPLAM KAYNAKLAR766.137.077 775.387.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 550.841.461 507.580.993 156.828.549 197.227.689Satışların Maliyeti21 -384.762.457 -353.892.132 -106.768.788 -124.550.001TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)166.079.004 153.688.861 50.059.761 72.677.688BRÜT KAR (ZARAR)166.079.004 153.688.861 50.059.761 72.677.688Genel Yönetim Giderleri22 -9.061.053 -7.366.036 -2.428.679 -2.131.586Pazarlama Giderleri22 -18.973.610 -19.413.979 -5.940.210 -6.008.574Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -21.947.930 -21.918.335 -8.010.453 -7.640.276Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.968.737 48.064.400 4.772.096 23.248.206Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -10.143.702 -55.092.729 -161.792 -30.950.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.921.446 97.962.182 38.290.723 49.195.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.233.073 180.039 568.383 80.985Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -5.946 -23.282 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)119.148.573 98.118.939 38.859.106 49.276.369Finansman Gelirleri26 23.374.970 12.509.860 10.452.005 7.970.665Finansman Giderleri26 -47.562.357 -133.060.873 -8.716.811 -86.418.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)94.961.186 -22.432.074 40.594.300 -29.171.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.219.322 4.578.925 -7.074.802 3.083.792Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -16.431.057 0 -5.893.373 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 1.211.735 4.578.925 -1.181.429 3.083.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.741.864 -17.853.149 33.519.498 -26.087.450DÖNEM KARI (ZARARI)79.741.864 -17.853.149 33.519.498 -26.087.450Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-632.816 -1.089.406 -197.883 -368.094Ana Ortaklık Payları80.374.680 -16.763.743 33.717.381 -25.719.356Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,37800000 -0,28700000 0,57800000 -0,44100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.964.324 -1.997.010 -792.911 -904.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.800.415 -2.560.269 -1.016.552 -1.160.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler836.091 563.259 223.641 255.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi836.091 563.259 223.641 255.220Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-363.791 -1.126.695 96.221 -695.967Yabancı Para Çevrim Farkları-363.791 -1.126.695 96.221 -695.967DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.328.115 -3.123.705 -696.690 -1.600.841TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.413.749 -20.976.854 32.822.808 -27.688.291Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-863.131 -1.802.716 -136.966 -808.711Ana Ortaklık Payları77.276.880 -19.174.138 32.959.774 -26.879.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796772BIST