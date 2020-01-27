***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Güncellemesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Madde Tadili İle İlgili Talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 21.01.2020 Tarihinde Onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2020 Tarih ve 16:30 da yapılan toplantısında1-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,2-Gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.01.2020 tarih 1955 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresi güncellemesi ve şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı madde tadili ile ilgili talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2020 tarihinde Onaylanarak, 22.01.2020 tarihli Kurul yazısı ekinde 27.01.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814573BIST