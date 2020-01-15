KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 10:16
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 511,16 % 0,0026 % 0,0068 % 260,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812687
BIST
10:45121.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 104,68
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
10:455,8552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8463
10:456,5205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5173
10:45292,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 292,81
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,04
|4.117.010
|% 13,72
|
|DAGHL
|5,34
|6.252.243
|% 11,72
|
|LIDFA
|4,50
|2.826.286
|% 10,29
|
|ORMA
|4,00
|8.420
|% 9,89
|
|UFUK
|3,26
|129.474
|% 9,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,10
|180.213
|% -6,63
|
|EGCEY
|0,50
|10.756
|% -5,66
|
|THYAO
|15,13
|404.950.918
|% 0,53
|
|PETKM
|4,03
|216.541.256
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,99
|185.432.750
|% -0,66
|
|BNTAS
|3,65
|121.038.251
|% 9,61
|
|PGSUS
|76,75
|116.697.720
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,99
|185.432.750
|% -0,66
|
|PETKM
|4,03
|216.541.256
|% 0,50
|
|ISGYO
|1,82
|75.697.850
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,65
|66.905.056
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,65
|121.038.251
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6392
|7,6775
|% 0,06
|
|Frank
|6,0428
|6,0792
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5565
|1,5643
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,63
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|0,17
|