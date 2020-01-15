KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 10:16
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 283,88 % 0,0068 % 0,0196 % 287,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812689
BIST
16:20121.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,92
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:205,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:206,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:20293,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,49
|Açılış
|: 293,05
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|102.184.625
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.974.746
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,29
|3.271.184
|% -12,84
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.553.278.277
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,74
|254.542.084
|% 1,75
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6349
|7,6732
|% 0,00
|
|Frank
|6,0778
|6,1144
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5649
|1,5727
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|0,92
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|9,80
|
|Yarım
|935
|959
|4,75
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,11
|