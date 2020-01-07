KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 21:29
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
5.970,9 % 0
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
8.471,97 % 0
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
28.481,36 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
1.045.785,13 % 0,35
Hisse Senedi Komisyonu
4.445,89 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.797,7 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
8.210,47 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.105.163,42 % 0,37
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
301.383.164,79 % 0,3667
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808660
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9743
En Düşük
5,9692
18:056,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6633
En Düşük
6,6539
18:05301,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,95
|Açılış
|: 301,64
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,11
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8132
|7,8524
|% -0,34
|
|Frank
|6,1263
|6,1632
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5875
|1,5954
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|0,14
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,04
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-0,74
|
Seans Raporu
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17:59ATLAS
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Yüzde 19.73 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 859 adet işlem