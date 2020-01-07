KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri5.970,9 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.471,97 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.481,36 % 0,01Fon Yönetim Ücreti1.045.785,13 % 0,35Hisse Senedi Komisyonu4.445,89 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.797,7 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.210,47 % 0TOPLAM GİDERLER1.105.163,42 % 0,37DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ301.383.164,79 % 0,3667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808660BIST