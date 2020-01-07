KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.409,65 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti18.288,32 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri68.651,77 % 0,01Fon Yönetim Ücreti11.771.932,6 % 1,88Hisse Senedi Komisyonu42.210,19 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu17.692,63 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler87.389,9 % 0,01TOPLAM GİDERLER12.009.575,06 % 1,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ626.211.838,76 % 1,9178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808661BIST