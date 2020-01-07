KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.285,15 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.239,29 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri274.234,28 % 0,09Fon Yönetim Ücreti3.337.376,33 % 1,06Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu9.323,48 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar73.356,25 % 0,02Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler64.882,55 % 0,02TOPLAM GİDERLER3.770.697,33 % 1,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ314.853.415,05 % 1,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808662BIST