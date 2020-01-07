KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.352,85 % 0Sigorta GiderleriNoter Ücretleri313,99 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.761,39 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.563,29 % 0,01Fon Yönetim Ücreti2.311.742,2 % 2,25Hisse Senedi Komisyonu25.739,19 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu631,95 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler19.485,74 % 0,02TOPLAM GİDERLER2.372.590,6 % 2,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.922.956,38 % 2,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808664BIST