KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFOn Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri760,4 % 0,05Sigorta GiderleriNoter Ücretleri217,15 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti1.598,63 % 0,11Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri402,27 % 0,03Fon Yönetim Ücreti12.350,56 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu232,5 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu51,38 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.355 % 1,06TOPLAM GİDERLER30.967,89 % 2,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.450.450,56 % 2,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808667BIST