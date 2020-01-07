KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.582,05 % 0Sigorta GiderleriNoter Ücretleri313,99 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.035,07 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.824,73 % 0,01Fon Yönetim Ücreti1.033.784,74 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu3.147,32 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.702,24 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.092.828,75 % 0,9TOPLAM GİDERLER2.148.218,89 % 1,77DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.505.069,74 % 1,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808668BIST