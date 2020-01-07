KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri760,4 % 0,06Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.598,63 % 0,13Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri807,09 % 0,06Fon Yönetim Ücreti10.810,38 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu1.738,85 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu277,05 % 0,02Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.403,98 % 1,06TOPLAM GİDERLER29.396,38 % 2,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.270.352,22 % 2,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808669BIST