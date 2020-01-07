KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri761,6 % 0,01Sigorta GiderleriNoter Ücretleri223,61 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.592,1 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri937,38 % 0,01Fon Yönetim Ücreti140.611,19 % 1,88Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu511,16 % 0,01Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.211,31 % 0,08TOPLAM GİDERLER150.848,35 % 2,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.462.955,26 % 2,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808670BIST