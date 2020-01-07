KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.389,85 % 0,57Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti368,22 % 0,15Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri30,28 % 0,01Fon Yönetim Ücreti2.777,78 % 1,15Hisse Senedi Komisyonu15,02 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu65,63 % 0,03Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar473,7 % 0,2Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.578,09 % 1,07TOPLAM GİDERLER7.698,57 % 3,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ242.065,59 % 3,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808671BIST