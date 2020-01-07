KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri753,2 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.637,26 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.113,14 % 0,02Fon Yönetim Ücreti187.300,02 % 0,49Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.464,25 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.469,18 % 0,03TOPLAM GİDERLER209.737,05 % 0,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.211.751,9 % 0,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808672BIST