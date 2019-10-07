KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.10.2019 10:59
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-100 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış)
Vaad Sözleşmeleri 0-5 Vaad Sözleşmeleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790684
BIST
13:08104.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.365,36
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:085,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0434
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:086,3027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:08277,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,42
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10