KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.10.2019 10:59
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 60-100 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) Vaad Sözleşmeleri İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30 Borsada işlem görmesi kaydıyla Türk Lirası cinsinden fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,Vaad Sözleşmeleri, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış)
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-30 Türk Ortaklık Payları (Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 TL Cinsinden Katılma Hesabı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790685
BIST
13:20104.754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.290,74
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:205,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0441
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:206,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:20277,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10