KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









eti alınmış ortaklık payları)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL)Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 Türkiye'de İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL)Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)Gayrimenkul Sertifikaları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790686BIST