KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 80-100 Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış olanlar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesapları (TL)KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20 Türkiye'de İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Kamu-Özel Sektör)FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 Gayrimenkul SertifikasıAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Türkiye'de İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790688BIST