KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-100 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda Döviz Cinsinden İhraç Edilen Kira Sertifikaları (USD-EURO)ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50 Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (USD-EURO-TL)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 Kira Sertifikaları (TL)Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)Gayrimenkul Sertifikaları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790691BIST