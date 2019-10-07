KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.10.2019 11:00
) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-100 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda Döviz Cinsinden İhraç Edilen Kira Sertifikaları (USD-EURO)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50 Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (USD-EURO-TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 Kira Sertifikaları (TL)
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790691
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